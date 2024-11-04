Коваленко в интервью изданию «Главред» назвал цели армии Путина в Украине до конца этого года. По его словам, российские оккупанты попытаются захватить четыре больших города, информирует «НБН».

Эксперт считает, что до конца 2024-го оккупационные силы РФ развернут основную фазу наступления на Покровск Донецкой области, горячей локацией станет и Курахово. Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление убежден, что войска страны-агрессора к этому сроку также попытаются захватить Торецк и Часов Яр.

Враг будет активным и на Лимано-Купянском направлении: после выхода на левобережье реки Оскол оккупанты попытаются продвинуться на север и охватить Купянск с северного, восточного и южного направлений.

Говоря о ситуации в Сумах и Харькове, Коваленко выразил уверенность в том, что угрозы захвата для этих городов нет. При этом армия Путина продолжит терроризировать население этих регионов регулярными атаками.

Напомним, эксперт Александр Мусиенко объяснил, почему ВС РФ каждую ночь атакуют Украину беспилотниками, поставив на паузу ракетные удары.