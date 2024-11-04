Миловидов в интервью «Украинскому радио» сообщил, что ситуация на Покровском направлении остается очень сложной, здесь страна-агрессор сконцентрировала свои основные силы для захвата поселка Вишневое, информирует издание «НБН».

Представитель 15-й бригады НГУ отметил, что россияне привлекают большое количество живой силы и техники ради достижения главной цели – захвата Покровска. В конце октября армия Путина начала штурмовать Селидово, сейчас там идут тяжелые бои.

По его словам, численность вражеских групп на Покровском направлении не уменьшается, ВС РФ подготовили большое количество резервов, привлекая их с нескольких направлений. Офицер отметил, что штурмовики захватчиков пытаются продвигаться и днем, и ночью.

Миловидов сообщил, что «вторая армия мира» активно использует артиллерию разного калибра и системы РЭБ, что мешает аэроразведчикам ВСУ залетать на территорию, где есть россияне. Также оккупанты применяют FPV-дроны и пытаются пехотой штурмовать районы сосредоточения Сил обороны и маршруты выдвижения их позиций.

Ранее аналитики DeepState сообщили о продвижении захватчиков в Курской области РФ, на Запорожье и Донетчине.