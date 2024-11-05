Российское издание «Агентство» проанализировало данные проекта Oryx о потерях армии Путина на войне в Украине. Журналистам стало известно, что ВС РФ в октябре лишились большего количества бронированных машин, авиации и другой техники, чем в любой другой месяц с октября 2022 года, когда захватчиков выбивали из Харьковщины, пишет «НБН».

СМИ отмечает, что с начала прошлого месяца 695 единиц техники российских оккупантов были уничтожены, повреждены, захвачены ВСУ или брошены «освободителями» на поле боя. Захватчики остались без 253 БМП, 103 танков, 41 БТР, 2 штурмовых самолетов Су-25, 2 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и 1 ударного вертолета Ми-28.

Для сравнения, в первый месяц осени потери «второй армии мира» на войне против Украины составили 547 единиц боевой техники, в августе – 434, в июле – 584, а в июне – 576.

Самые большие потери техники за все время полномасштабной войны путинские оккупационные силы понесли в сентябре 2022 года, когда Силы обороны Украины выбивали их из Харьковской области – 1 179 единиц.

Напомним, в конце октября глава государства Владимир Зеленский назвал потери живой силы ВС РФ. Также президент рассказал о циничном «законе» в армии России.