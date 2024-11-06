В «Атеш» сообщили, что их агенты отследили перемещение колонны радиоэлектронной борьбы «Палантин», выяснив, что она состоит из 7 отечественных мобильных комплексов.

Партизаны рассказали, что россияне забрали РЭБ из Санкт-Петербурга и отправили их в приграничье, пишет издание «НБН».

Фото – t.me/atesh_ua

Силы обороны Украины постоянно увеличивают налеты БПЛА на войска «второй армии мира». Поэтому оккупанты вынуждены перемещать комплексы радиоэлектронной борьбы поближе к государственной границе, чтобы защититься от дроновых ударов.

В военном движении добавили, что они передали информацию о перемещении колонны в правильные руки, которые выведут эти комплексы из строя до того, как они смогут хоть чем-то помочь врагу.

Напомним, что сегодня, 6 ноября, дроны долетели до российской Республики Дагестан. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что беспилотники атаковали порт в городе Каспийск.