Около 15:00 руководитель областной военной администрации в своем Telegram-канале сообщил, что российские захватчики в очередной раз массированно атаковали Запорожье КАБами, информирует издание «НБН».

По словам чиновника, армия Путина нанесла по городу нанесли пять авиационных ударов. В результате обстрела есть пострадавшие, разрушены жилые дома, повреждено здание медицинского учреждения.

Федоров отметил, что масштабы разрушений устанавливаются, опубликовав ужасающие кадры последствий атаки на Запорожье.

Фото – t.me/ivan_fedorov_zp

Фото – t.me/ivan_fedorov_zp

На очередной удар войск страны-агрессора по областному центру отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Чиновник напомнил, что ежедневно Российская Федерация терроризирует Запорожье, Харьков, Сумы, Киев и другие города.

Он подчеркнул, что кремлевского диктатора нужно останавливать силой, поэтому страны Запада должны быть сильными и поддержать Украину.

Фото – t.me/ivan_fedorov_zp

Фото – t.me/ivan_fedorov_zp

Напомним, что 6 ноября ВС РФ сбросили КАБы на Сумскую область. В результате удара одна женщина погибла, одна получила ранения.