Результаты соцопросов КМИС, проведенные с 10 по 16 сентября и с 20 сентября по 3 октября, показали, что на третий год полномасштабной войны РФ против Украины только 3% респондентов до сих пор хорошо относятся к стране-агрессору.

На Западе таких граждан 1%, в Центре – 3%, на Юге – 5% и на Востоке – 3%, информирует издание «НБН».

В то же время большинство участников исследования (93%) относятся к Российской Федерации плохо. На Западе заявили об этом 96% опрошенных, в Центре – 93% респондентов, на Юге – 90% и на Востоке – 88%.

Социологи КМИС отмечают, что отношение украинцев к РФ ухудшилось после агрессивных действий соседней страны, а не предшествовало этому.

В ноябре 2021 года 76% респондентов хорошо относились к России, 14% заявляли о плохом отношении. Уже в мае 2022 года ситуация резко изменилась и о плохом отношении к РФ заявили 82% опрошенных, 11% все еще хорошо относились к ней.

Власти государства-террориста и кремлевская пропаганда утверждают, что вторжение стало результатом роста антироссийских настроений в Украине, однако результаты соцопроса показывают, что жители нашей страны пересмотрели свое отношение к РФ из-за ее жестоких действий.

Ранее в КМИС выяснили, сколько еще времени украинцы готовы терпеть войну.