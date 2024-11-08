Представитель 24-й ОМБр в эфире национального телемарафона рассказал о тактике штурмов позиций защитников в Часовом Яре Донецкой области российскими оккупантами. По его словам, Силы обороны не дают врагу там закрепиться.

Полухин отметил, что на этом направлении россияне атакуют украинские позиции малыми пехотными группами, информирует издание «НБН».

Сейчас «освободители» пытаются проскочить по-тихому в моменты, когда они замаскированы, зайти на позиции ВСУ и оттуда осуществлять свои операции. Ранее захватчики штурмовали в лоб, а сейчас они пытаются застать врасплох украинских воинов.

Представитель 24-й бригады прокомментировал информацию о попытках ВС РФ накопить силы в районе города. Полухин заявил, что сейчас не может сказать, какие это подразделения, насколько интенсивно они будут штурмовать и будет ли у них такая возможность.

Как сообщалось, российское издание заявило, что в прошлом месяце путинские оккупационные силы понесли рекордные потери боевой техники за два года полномасштабной войны.