В обиходе на украинском языке есть три версии, как называют жителей Сум – «сумчани», «сум’яни» или «сумці». Эксперты рассказали, какое из этих слов нужно использовать, информирует издание «НБН».

Профессор языкознания Александр Пономарив в своем блоге называет единственным правильным вариантом термин «сум’яни».

Лингвист объяснил, что звуковой комплекс -чан- в названии жителей населенного пункта появляется, когда -цьк или -ц, которые есть в корне топонима, чередуются с -чч или -ч.

Например, Донецьк – донеччани, Вінниця – вінничани. Ученый отметил, что, если такое чередование отсутствует, получается образование «львів’яни», «харків’яни» и, соответственно, «сум’яни».

Краевед, доцент кафедры журналистики и филологии СумГУ Сергей Пятаченко в комментарии изданию «Цукр» рассказал, что термин «сум’яни» был зафиксирован в XIX веке, в частности в письмах и стихах поэта Филиппа Морачевского.

По его словам, форма «сум’яни» является традиционной и бытовала в устной речи с XVIII до конца XX века.

В то же время основатель проекта «Сумигард» Евгений Мурза считает, что жителей Сум на украинском языке можно называть «сумці». Экскурсовод сообщил, что этот термин возник в XVIII веке – тогда это слово использовали по отношению к выборным казакам, которые несли военную службу, а позже – к гусарскому полку.

Также он обратил внимание на похожие названия в соседних городах, напомнив о пьесе Ивана Котляревського «Наталка Полтавка».

Ранее языковед объяснил, как правильно желать хорошего начала дня на украинском языке – словосочетанием «добрий ранок» или «доброго ранку».