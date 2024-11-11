В понедельник, 11 ноября, день ангела у Стефании, Тимофея, Антона, Афанасия, Якова, Максима, Виктора, Евгения, Степана и Федора. Ребенку, рожденному сегодня, можно подарить одно их этих прекрасных имен, «НБН» раскрывает значение некоторых:

Стефания (с греческого «венец» или «диадема») – зажигательная, энергичная, целеустремленная женщина, которая имеет все задатки для лидерства и построения успешной карьеры.

Обладательница этого имени строптивая, не будет терпеть даже небольшое давление со стороны других, превыше всего ставит собственную независимость. Любит находиться в центре внимания, нуждается в обществе, где она могла бы блистать.

Антон (с древнеримского «вступающий в бой» или «достойный похвалы») – добрый и покладистый мужчина, который не совершает необдуманные поступки. Обладатель этого имени – хороший друг, уважительно относится к женщинам.

Он трудолюбив, добивается карьерных высот, всегда завершает начатое и уверенно двигается вперед. Обладает природным обаянием и высоким уровнем эмпатии.

Афанасий (с древнегреческого «бессмертный») – внешне очень приятный, скромный, неконфликтный и добрый человек. Этот мужчина предпочитает слушать, а не высказываться, никогда не навязывает своего мнения, не злопамятный и отходчивый.

Ему важна независимость и свобода, насилие по отношению к себе считает неприемлемым. Работу исполняет старательно, неторопливо, всегда может решить даже самые сложные задачи. Часто пользуется успехом у женщин.

Согласно народным верованиям, сегодня запрещено одалживать деньги, употреблять алкоголь, отказывать в помощи, оставлять маленького ребенка одного. Также не стоит проводить день среди незнакомцев, лучше провести его с семьей, тогда отношения между родными будут крепкими и дружными.

В этот день наши предки варили борщ, они считали, что зима будет теплой, если они съедят теплым это блюдо.

Ранее мы раскрывали значение имен Марта, Михаил, Павел и Гавриил.