В пресс-службе ГУР МОУ сообщили, что в ночь на воскресенье, 10 ноября, в стране-агрессоре на аэродроме «Клин-5», расположенном на севере Московской области, уничтожили ударный вертолет Ми-24 «Крокодил», информирует издание «НБН».

У Буданова заявили, что сгоревшая на авиабазе боевая машина принадлежала к составу 92-й эскадрильи 344-го центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации вооруженных сил государства-террориста.

Украинская военная разведка не стала сообщать подробности уничтожения Ми-24, однако показала кадры, как горит штурмовой вертолет.

В Главном управлении разведки МОУ добавили, что российских захватчиков ожидает справедливое наказание за каждое военное преступление, которое они совершили против нашей страны.

Напомним, в прошлом месяце на военном аэродроме «Оренбург-2» сожгли транспортный самолет Ту-134. В ГУР МОУ прокомментировали уничтожение «птички» оккупантов, показав соответствующее видео.