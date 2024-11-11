Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и российские военные пропагандисты 5 ноября утверждали, что многоэтажку в городе атаковал «дрон ВСУ».

По словам главы региона, в результате удара БПЛА по дому пострадали несколько жителей, 40 квартир в трех многоэтажках, 24 авто и магазин, информирует издание «НБН».

Однако в понедельник, 11 ноября, в Сети появились кадры прилета беспилотника по многоэтажке на улице Каштановой в микрорайоне «Новая жизнь» в Белгороде с камеры видеонаблюдения, которые подтверждают, что в дом влетел именно российско-иранский ударный БПЛА «Шахед».

Фото – скрінщот із відео

Вероятно, дрон-камикадзе атаковал гражданский объект в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. На видео можно хорошо рассмотреть, что беспилотник, который ударил по многоэтажке, имеет характерную носовую часть и треугольные крылья с тупыми концами, как у «Шахедов».

Как сообщалось, 10 ноября в Московской области на аэродроме сожгли Ми-24. В ГУР МОУ показали кадры уничтожения вертолета оккупантов.