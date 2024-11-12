Омбудсмен, говоря об убийствах пленных защитников оккупантами, заявил, что россияне делают это сознательно. По его словам, такая тактика направлена на то, чтобы «повязать кровью» путинских солдат, чтобы они не сдавались в плен, информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

Лубинец отметил, что казнями украинских военнопленных РФ также пытается разрушить нынешнюю систему международного гуманитарного права, показывая, что ее не существует.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека уточнил, что эту систему нужно менять и во время этих изменений Москва будет продвигать свои интересы, например, увеличение количества постоянных членов Совета Безопасности ООН среди государств, которые поддерживают РФ.

Омбудсмен добавил, что остановить агрессию России может только сильный санкционный удар по экономике страны-агрессора, все остальное против нее не работает, что нужно осознать иностранным партнерам Украины.

Ранее Лубинец назвал причины возвращения переселенцев на временно захваченные территории и в прифронтовые населенные пункты.