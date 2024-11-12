Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал заявление ФСБ России о том, что она якобы «сорвала операцию» по угону российского вертолета, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

По его словам, соответствующее сообщение силовиков страны-агрессора – очередное проявление ИПСО, направленной на армию Путина, в частности на летный состав Воздушно-космических сил РФ. Юсов объяснил, что ФСБ пытается запугать российских военных относительно возможных контактов с ГУР.

Представитель военной разведки Украины отметил, что Федеральная служба безопасности РФ вынуждена выдавать такие фейки, так как пилоты «второй армии мира» имеют признаки деморализации, учитывая, что они регулярно атакуют гражданское население нашей страны.

Юсов отметил, что убийства мирных жителей не может не отражаться на психике летчиков, в связи с чем в рядах которых распространяется алкогольная зависимость, депрессия и рост попыток самоубийства.

Спикер ГУР МОУ призвал летный состав РФ безопасно сдаваться в плен по программе «Хочу жить» и получать щедрое вознаграждение за передачу Украине военной техники.

Напомним, 10 ноября в Московской области сожгли вертолет оккупантов. У Буданова показали видео ликвидации Ми-24 на аэродроме.