Представитель 47-й ОМБр в эфире национального телемарафона сообщила, что ситуация на Курском направлении сложная, но не критическая. Армия Путина пытается отбить приграничный регион РФ у ВСУ, однако крайнее наступление врага оказалось провальным, информирует «НБН».

По ее словам, накануне захватчики попытались атаковать позиции Сил обороны. Понедельник, 11 ноября, стал «черным днем» для россиян, которые проводили штурмы в 5-6 накатов на технике с десантом.

Блищик объяснила, что «освободители» не добились успеха: бойцы 47-й ОМБр уничтожили около 10 единиц бронетехники. Несколько БТР оккупантов в ходе штурма подорвались на минах, остальную технику ВС РФ воины «отминусовали» с помощью FPV-дронов и ПТРК «Стугна».

Другую бронированную технику армии Путина уничтожили смежные бригады, которые стоят с 47-й на одном направлении. Защитники также ликвидировали живую силу врага, выжившие оккупанты разбежались и спрятались в посадках.

Напомним, аналитики ISW сообщили, что ВС РФ используют захват Угледара для развития наступления на западе Донецкой области.