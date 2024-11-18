Руководитель оборонного ведомства сообщил, что сейчас РФ планирует увеличить личный состав путинской оккупационной армии. В то же время защитники удерживают фронт, а Минобороны работает над тем, чтобы убрать связанные с мобилизацией болезненные вопросы, которые возникают у украинцев.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на UNN.

Умеров отметил, что началась цифровизация процесса набора граждан у ВСУ, заработали рекрутинговые центры, чтобы «люди знали, что у них есть выбор». Также МО хочет работать с украинцами, которые находятся за границей.

Министр заявил, что оборонное ведомство намерено отходить от «бусификации», учитывая, что уже есть предложения по реформе проведения мобилизационных мероприятий, которые будут обсуждаться в Кабмине.

Ранее заместительница Умерова анонсировала упрощение перехода военных в другие подразделения Сил обороны Украины.