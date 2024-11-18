Мусиенко в интервью изданию «РБК-Украина» рассказал, что ВС РФ на фронте в Украине используют тактику штурма малыми группами. 1-2 бойца бегут вперед в укрытие, накапливаются и идут в атаку, используя при этом бронетехнику либо багги, квадроцклы или мотоциклы, чтобы максимально приблизиться к позициям защитников и сойтись с ними в стрелковом бою.

По его словам, имея бесконечный человеческий ресурс, «вторая армия мира» применяет эту тактику по всем направлениям – штурмы с большими количеством живой силы и огневой поддержкой, информирует «НБН».

Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ отметил, что прежде всего ВС РФ давят нашествием пехоты и преуспевают благодаря регулярным атакам КАБами, так как наши бойцы просто выбивают их технику.

Военный уточнил, что по этой причине Силы обороны от вражеских пехотинцев охраняют артиллерией и FPV-дронами. Главная задача – не дать захватчикам подойти к нашим воинам и не потерять позиции. Стрелковое сражение для бойцов ВСУ должно стать крайней мерой.

Как сообщалось, в Силах обороны Юга рассказали об изменении тактики штурмов ВС РФ на Времовском направлении.