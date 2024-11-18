В областной военной администрации сообщили, что в Сумах продолжается ликвидация последствий российских ударов по густонаселенному жилому микрорайону и объектам критической инфраструктуры, информирует издание «НБН».

В ведомстве заявили, что в результате ракетных обстрелов погибли 11 человек, из них 2 детей. Также 84 гражданских получили ранения разной степени тяжести, из них 11 – дети. В реанимации находятся 11 пострадавших, из них 6 – дети.

В Воздушных силах Украины рассказали, каким оружием в ночь на 18 ноября оккупационная армия Путина атаковала Сумщину. Военные установили, что российские захватчики выпустили 2 баллистические ракеты «Искандер-М» и управляемую авиационную ракету Х-59.

Отметим, что СМИ показали фотографии последствий обстрела баллистикой жилого дома в Сумах.

Фото – t.me/kordonmedia

Фото – t.me/kordonmedia

Фото – t.me/kordonmedia

Фото – t.me/kordonmedia

Как сообщалось, глава государства Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку ВС РФ ракетами и «Шахедами» на Украину 17 ноября.