Во вторник, 19 ноября, день ангела у Валентина, Геннадия, Леонида, Семена, Ивана, Дмитрия, Федора, Сергея, Дениса, Александра, Якова, Михаила, Петра и Константина. «НБН» раскрывает тайну некоторых их этих имен:

Имя Валентин имеет латинское происхождение и означает «сильный», «здоровый». Этот мужчина – лидер, решительная, целеустремленная, уверенная в себе личность.

Обладатель этого имени обладает способностью вдохновлять и направлять других, при этом он любит людей и заботится о них. Всегда готов выслушать и утешить. Он – верный и преданный друг и партнер.

Геннадий с греческого означает «благородный» или «благородного происхождения». Это спокойный, серьезный, нацеленный на результат мужчина, который не пустословит.

Он не стремится к карьерным вершинам и не любит бороться за место под солнцем. В выборе спутницы жизни для него является важным ощущение домашнего уюта.

Для Леонида (имя с древнегреческого означает «подобный льву») крайне важно иметь хорошее положение в обществе и карьеру, поэтому он будет стремиться к достижению больших успехов в любой сфере деятельности.

Этот мужчина умеет быстро приспосабливаться к новым условиям, людям, быть гибким и улаживать конфликты.

Наши предки верили, что в этот день не следует выходить из дома без крайней надобности, особенно после заката, чтобы не подхватить болезнь, выбрасывать остатки пищи – лучше их отдать животным, чтобы не бедствовать.

Также сегодня запрещено пить алкоголь, ходить босиком, заниматься садоводством и тяжелым физическим трудом.

Напомним, мы рассказывали о значении имен Платон, Роман и Николай.