Слова «умнічка» нет в украинском языке – это калька с русского, которую не стоит употреблять, если вы боретесь за чистоту своей речи и хотите искоренить суржик. Существует несколько правильных вариантов, которыми вы можете кого-то похвалить, информирует издание «НБН».

Для выражения одобрения и восхищения умственными способностями человека на украинском языке используйте следующие слова: розумник (розумничка), молодець (молодчинка). Также можно сказать «мудра голова» или «світла голова».

Кроме того, рекомендуем вам запомнить несколько характеристик сообразительного человека, которые являются синонимами слова «розумний»: тямущий, кмітливий, здогадливий, вправний.

Отметим, что нужно избегать и слова «толковий» (на украинском «тямущий»), которое также является русским.

Как сообщалось, лингвисты назвали пять вариантов, как правильно сказать на украинском языке «в конце концов».