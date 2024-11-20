Мусиенко в эфире Радио NV заявил, что до церемонии вступления новоизбранного американского лидера Дональда Трампа в должность президента США, которая состоится 20 января, армия Путина может осуществить еще 4-5 масштабных ракетных атак на Украину.

По его словам, россиянам ранее приходилось долго готовиться к нанесению таких массированных ударов, накапливая ракеты, информирует издание «НБН».

Сейчас же кремлевский диктатор до 20 января использует любую возможность для демонстрации того, что он обладает силами, которые «способны разрушить и погрузить во мрак» нашу страну.

Руководитель Центра военно-правовых исследований объяснил, что перед инаугурацией республиканца лидер россиян хочет создать картинку безысходности для Украины, тотального доминирования ВС РФ в небе и на поле боя, чтобы версии о рассмотрении условий Москвы на переговорах, как одни из основных, были доминирующими.

Мусиенко отметил, что армия Путина может осуществить еще 4-5 массированных ракетных атак на нашу страну, учитывая анализ предыдущих таких ударов. Однако если захватчики будут выпускать меньшее количество целей, обстрелов может быть больше.

Напомним, СМИ заявили, что глава Кремля готов обсудить с Трампом прекращение огня в Украине. Представитель Путина Дмитрий Песков прокомментировал сообщения западных журналистов.