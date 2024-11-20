В Нацполиции Украины сообщили, что вчера вечером российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Прилукам на Черниговщине. Правоохранители фиксируют последствия обстрела, информирует издание «НБН».

В ведомстве рассказали, что на место атаки оперативно прибыли группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы Прилуцкого районного отдела полиции, спасатели и скорая помощь.

В результате ракетной атаки на город 70-летний мужчина получил ранения, также была повреждена гражданская инфраструктура. Правоохранители зафиксировали свидетельства очередного военного преступления российских захватчиков.

Напомним, 18 ноября армия Российской Федерации ударила баллистикой по Одессе. Руководитель областной военной администрации Олег Кипер сообщил о погибших и раненых в результате вражеской атаки, опубликовав фотографии последствий.