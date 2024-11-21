В четверг, 21 ноября, день ангела у Александра. Мальчику, рожденному сегодня, можно подарить это прекрасное имя, «НБН» раскрывает его значение:

Александр с древнегреческого означает «защитник людей», «воин», «мужественный». Обладатель этого имени имеет сильную волю, лидерские качества, готовность сталкиваться с вызовами и защищать свои убеждения. Он амбициозный, целеустремленный, способен планировать на несколько шагов вперед.

Характер у этого мужчины очень активный и напористый, он любит производить хорошее впечатление и умеет это делать, стремится достигать больших успехов.

В отношениях Александр страстный и преданный, ценит глубокую эмоциональную связь, верность и доверие. Для своей половинки – это надежный партнер, который поддержит в любой ситуации и защитит.

Согласно народным верованиям украинцев, в этот день запрещено петь, веселиться, громко смеяться, одалживать деньги, заниматься тяжелым физическим трудом, работать в огороде или саду, жениться или венчаться.

Также сегодня не рекомендуется стирать белье – так можно навлечь непогоду, а также не стоит вязать, шить или вышивать, иначе будет буря.

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