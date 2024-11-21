Представитель 24-й ОМБр в эфире «Суспільне Новини» сообщил, что ситуация вокруг Часового Яра остается непростой, враг по-прежнему пытается захватить город. Прямые наступления «освободители» не проводят, однако они активизировали нанесение ударов из различных типов оружия и применение авиации, информирует издание «НБН».

По его словам, линия столкновения остается неизменной – сейчас она проходит по каналу Северский-Донец Донбасс. За каналом войска Путина закрепиться не смогли и накопить перед ним силы также не могут, ведь территория хорошо просматривается.

Полухин рассказал, что месяц назад российские войска на этом направлении сменили тактику и теперь они не штурмуют позиции ВСУ, а пытаются пройти сквозь них и действовать в тылу. Также враг в направлении Часового Яра накапливает силы, однако пока рано говорить, хватит ли ему этих подразделений для штурма.

Как сообщалось, в 68-й бригаде заявили, что путинская армия в районе Покровска массово использует вместо бронетехники пехоту.