Разведка Великобритании в своем отчете пишет, что до 24 февраля 2022 года РФ пыталась создать современную профессиональную армию, которая способна проводить сложные операции.

Однако после 1000 дней войны ВС РФ кардинально отличаются от тех, которыми они были в начале полномасштабной войны, информирует издание «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х (бывший Twitter).

По словам британских аналитиков, путинские оккупационные войска потеряли убитыми и ранеными более 700 000 захватчиков, что резко подорвало качество ВС РФ.

Сегодня большинство бойцов армии России имеют минимальную подготовку к боевым действиям, а командиры оккупантов используют стандартную тактику для достижения успехов, которая сопровождается большими потерями.

Разведка Великобритании напомнила, что также «вторая армия мира» на войне в Украине потеряла как минимум 3500 основных боевых танков и 7500 бронемашин. Захватчики могут пополнять запасы техники благодаря арсеналам, которые достались России в наследство от СССР.

Благодаря толерантности военного руководства страны-агрессора к потерям, территориальное продвижение россиян к этому году ускорилось. На сегодня линия фронта в Украине является наименее стабильной, чем когда-либо с начала нападения россиян.

Ранее разведка Британии оценила состояние Черноморского флота государства-террориста после 1000 дней полномасштабного вторжения.