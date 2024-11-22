В пятницу, 22 ноября, день ангела у Марка, Ильи, Бориса, Афанасия, Максима, Василия, Ивана, Алексея, Павла, Михаила, Федора, Владимира и Петра. «НБН» рассказывает о значении и характере некоторых из них:

Имя Марк имеет несколько теорий происхождения. Первое – с латинского означает «молоток», второе – происходит от имени римского бога войны Марса.

Этому мужчине присущ эгоизм и самолюбие, однако при этом он имеет сильную волю, решительность, мужество, храбрость и прагматизм, способность вести других за собой и мотивировать их. В семье ему нужна жена, для которой он всегда прав.

Илья (с древнееврейского «Мой Бог – Господь») – несколько эгоистичный человек, бывает несдержан и вспыльчив, его невозможно в чем-либо убедить. При этом он – бесспорный лидер, смелый, решительный, целеустремленный, готов много работать для достижения результата. В компании общительный и веселый.

В Древней Персии имя Борис трактовали как «наследник», в арабских странах оно означает «видный человек». Обладатель этого имени занимает лидерские позиции, как на работе, так и в любой компании, благодаря своему красноречию и организованности.

Этот мужчина умный, коммуникабельный, честный и порядочный, всегда готов прийти на помощь. Он популярен у женщин, однако выберет себе в жены образованную и мудрую женщину.

В этот день запрещено желать другим зла – негатив может вернуться к вам, злословить, ссориться, употреблять алкоголь и жирную пищу. Также сегодня не стоит отправляться в путешествия – дорога будет сложной и одалживать сахар или соль, поскольку от вас может уйти счастье.

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