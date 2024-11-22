Главный разведчик страны в ходе дискуссии «Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны» объяснил путаницу с названием нового ракетного оружия армии Путина, которым она атаковала Днепр 21 ноября.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

По словам генерала, кремлевский диктатор назвал ракету, которую российские захватчики выпустили по Днепру, «Орешник», однако это название проекта, а не самого мобильного ракетного комплекса. Военачальник уточнил, что МРК называется «Кедр».

Начальник ГУР МОУ отметил, что это экспериментальная система, из которой ВС РФ вчера ударили баллистической ракетой средней дальности, способной нести ядерное оружие. Буданов добавил, что эксперты устанавливают, какая именно «начинка» была в ракете.

Как сообщалось, глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что западные страны должны серьезно отнестись к предупреждению кремлевского диктатора в виде удара баллистикой по Днепру.