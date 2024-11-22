Еще в начале ноября руководитель ЦПД сообщал о том, что армия Путина пытается вывести атаки дронами-камикадзе «Шахед» практически на круглосуточный формат для ударов по военным объектам с целью экономии ракет, а также для постоянного психологического давления на украинцев в попытке сломать их мотивацию бороться.

Об этом информирует издание «НБН».

По его словам, российские захватчики до сих пор не воплотили свой план в жизнь, так как военно-промышленному комплексу страны-агрессора не хватает мощностей для производства необходимого оккупантам количества ударных БПЛА.

Коваленко добавил, что при этом заметна единичная работа вражеских беспилотников на протяжении длительного времени, поэтому тревоги длятся дольше. Часть из этих дронов россияне применяют исключительно для получения разведывательных данных.

Напомним, утром 22 ноября ВС РФ ударили «Шахедами» по городу Сумы. Начальник ОВА Владимир Артюх рассказал об особенности БПЛА, которыми враг атаковал областной центр.