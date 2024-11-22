Билецкий в интервью изданию «Украинская правда» заявил, что даже если Москва привлечет 50 000 отправленных Пхеньяном солдат, это не изменит ситуацию на поле боя, информирует «НБН».

По его словам, КНДР – не слишком технологически развитое государство, поэтому вряд ли бойцы Пхеньяна могут вести боевые действия в современных реалиях.

Военный объяснил, что сейчас на фронте активно применяются FPV-дроны – это высокоточное и дешевое оружие. Также в ходе боевых действий изменились типы полевой фортификации, тактические приемы обороны и наступления, и на сегодня в мире такой опыт есть у двух стран – Украины и РФ.

Командир Третьей штурмовой считает, что у северокорейских солдат нет и высокой мотивации воевать, вряд ли зарплаты будут их стимулировать к этому. Учитывая эти факторы, бойцы КНДР скорее будут выживать на поле боя в Украине.

Билецкий убежден, что более серьезной проблемой для нашей страны является северокорейский ВПК, в частности передача Москве артиллерийских боеприпасов и ракет. Это плохие снаряды, с помощью которых у врага меньше шансов попасть в цель, однако они есть.

Напомним, в Минобороны Южной Кореи рассказали, что Пхеньян получил от Москвы в обмен на отправку солдат КНДР в РФ.