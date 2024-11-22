Офицер Нацгвардии в эфире телеканала «Мы – Украина» сообщил, что российские оккупационные силы на Покровском направлении в течение последнего месяца усилили штурмы вблизи села Петровка, информирует издание «НБН».

По его словам, в районе этого населенного пункта есть железная дорога, которая идет в Покровск. Захватчики хотят продвигаться вдоль этого пути, поэтому постоянно атакуют в этом направлении. Параллельно россияне хотят выйти на трассу, которая также ведет к Покровску, в районе города Селидово.

Литвин отметил, что армия Путина вдоль таких линейных ориентиров применяет свои FVP-дроны на оптоволокне. Использование таких БПЛА оккупантами эффективно, поскольку средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины не могут им противодействовать.

Как сообщалось, в 24-й ОМБр рассказали, как войска страны-агрессора штурмуют Часов Яр и удается ли им продвигаться.