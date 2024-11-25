В понедельник, 25 ноября, день ангела у Андрея, Ярослава, Виктора, Николая, Павла, Ивана, Василия, Семена, Петра, Дмитрия, Григория и Александра. «НБН» раскрывает тайну некоторых из этих мужских имен:

Имя Андрей имеет греческое происхождение и означает «храбрый», «мужественный», «отважный». Этот мужчина имеет непредсказуемый, импульсивный характер, сложно предположить, что он сделает в следующую минуту.

Обладатель этого имени умеет быстро установить контакт с новыми людьми, благодаря ответственности и лидерским качествам может получить руководящую должность, прилагает много усилий для достижения результата.

Жена Андрея будет под надежной защитой, он будет преданным своей возлюбленной и всячески проявлять к ней чувства.

Ярослав – имя славянского происхождения, которое означает «яркая слава». Этот мужчина доброжелательный и приветливый снаружи, однако на самом деле он довольно эгоистичен, с трудом сдерживает гордыню и ставит собственное благополучие превыше всего.

Он умеет привлекать к себе внимание, имеет хорошие манеры, речь, благодаря чему всегда оказывается в центре беседы. Многого добивается в жизни благодаря настойчивости, уверенности в себе, амбициозности и предприимчивости.

Ярослав редко заводит семью и любит побыть один. Первый брак у него обычно бывает неудачным. Обожает детей и животных.

Имя Василий пришло из Древней Греции и означает «царственный» или «царь». Ему легко находиться общий язык со всеми людьми, очень приятный в общении, умеет сохранять дружелюбие даже к тем, кто ему не нравится.

Этот мужчина всегда готов прийти на помощь близким, никогда не оставит их в беде. Способен принимать решения в сложных ситуациях, обладает блестящим умом.

В отношении женщин Василий ведет себя как джентльмен, в их выборе он не требователен. Он довольно долго выбирает партнершу и ценит жену, которая дарит ему домашний уют, став для нее каменной стеной и поддержкой.

Сегодня нельзя унывать, накапливать негативные мысли, обижаться, ссориться, переедать, употреблять алкоголь, дразнить или обижать животных, начинать новые дела.

При этом этот день считается благоприятным для окончания начатых дел, в чем стоит проявить уверенность и целеустремленность.

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