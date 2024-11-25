Командир группы операторов дальнобойных БПЛА ГУР МОУ в репортаже журналистов «Донбасс Реалии» рассказал, как проходит подготовка к нанесению дроновых ударов по объектам на территории страны-агрессора.

Украинские разведчики запускают по России стаи беспилотников, в каждом из которых – по 75 кг взрывчатки, информирует издание «НБН».

По его словам, подготовка к дроновой атаке на РФ проводится в несколько этапов. Во-первых, украинская военная разведка анализирует цели на территории государства-террориста, возможность долета беспилотников до них, анализирует вражескую противовоздушную оборону и средства РЭБ, чтобы найти «коридоры» подхода БПЛА к объектам.

Разведчик отметил, что последний год это делать очень сложно, но все равно получается. Военный уточнил, что его группа стала первой, которая запускала практически все дальнобойные беспилотники и дроны, которые были до них. Сейчас БПЛА ГУР могут поражать цели в России на расстоянии 2000 километров.

Напомним, как сообщают СМИ, в ночь на 25 ноября дроны военной разведки Украины поразили нефтебазу в российском городе Калуга.