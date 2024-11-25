Сегодня около 00:30 в Калужской области БПЛА Главного управления разведки МОУ поразили топливно-энергетический объект в Калужской области страны-агрессора.

Очевидцы в городе Калуга заявили о серии взрывов и пожаре, опубликовав соответствующие кадры, информирует «НБН».

Фото – t.me/exilenova_plus

Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источники в военной разведке, сообщило, что под ударом дронов оказалась нефтебаза АО «Калуганефтепродукт». Это предприятие участвует в обеспечении войны Российской Федерации против нашей страны.

Собеседники журналистов отметили, что противовоздушная оборона государства-террориста безуспешно пыталась отразить удар беспилотников ГУР МОУ, однако БПЛА один за другим попадали в объект.

Фото – t.me/exilenova_plus

Губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее подтвердил, что ночью регион атаковали дроны. Путинский чиновник сообщил, что на территории промышленного предприятия возник пожар в результате падения обломков БПЛА, не уточнив, о каком именно объекте идет речь.

Напомним, 20 ноября беспилотники атаковали арсенал ГРАУ в Белгородской области. Глава ЦПД Андрей Коваленко раскрыл, какие боеприпасы россияне хранили на этом объекте.