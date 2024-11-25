Руководитель ОВА рассказал, что около 08:30 ВС РФ атаковали ракетой центр Харькова, по предварительной информации из зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», сообщает издание «НБН».

По его словам, удар пришелся в дворы жилых многоэтажных домов. Чиновник уточнил, что количество пострадавших в результате обстрела оккупантов увеличилась до 23 человек, из них 14 – госпитализировали.

Ранее глава областной военной администрации сообщал, что на одной из улиц Харькова после атаки возник пожар, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Мер города Игорь Терехов в эфире национального телемарафона рассказал, что армия Путина ударила ракетой возле здания Киевской администрации Харькова, где расположен Центр предоставления административных услуг.

Синегубов опубликовал кадры последствий ракетной атаки.

Фото – t.me/synegubov

Фото – t.me/synegubov

Фото – t.me/synegubov

Фото – t.me/synegubov

Как сообщалось, в ночь на 23 ноября россияне нанесли авиаудар по Запорожью и прилегающим районам. Начальник ОВА Иван Федоров показал масштабы разрушений.