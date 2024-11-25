Российский Telegram-канал «Досье шпиона» пишет, что 23 ноября украинские войска ударили по ЗРК С-400 «Триумф» на территории села Большое Жирово Курской области, информирует издание «НБН».

Сообщается, что ВСУ атаковали зенитный ракетный комплекс российских захватчиков, который находился в небоевом состоянии из-за ремонтных работ, 3 баллистическими ракетами ATACMS.

В результате обстрела «вторая армия мира» осталась без двух пусковых установок и радиолокационной станции 92Н6У. Удар баллистики уничтожил 5 офицеров дивизиона, среди них – начальник штаба и командир. Смертельные ранения получили 3 сотрудников АО «Алмаз-Антей», которое занимается разработкой и производством вооружения для ПВО и ПРО.

Фото – t.me/dosye_shpiona

Также Telegram-канал опубликовал фотографии уничтоженной техники армии Путина.

Фото – t.me/dosye_shpiona

Фото – t.me/dosye_shpiona

Отметим, что в ночь на 25 ноября Силы обороны Украины ударили ATACMS по аэродрому ВС РФ «Халино» в Курской области. РосСМИ узнали подробности атаки.