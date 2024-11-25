Начальник ОВА в своем Telegram-канале сообщил подробности утреннего ракетного удара по Одессе. По его словам, на данный момент известно о 11 пострадавших в результате обстрела, 8 из них получают помощь в медицинских учреждениях, информирует «НБН».

Чиновник уточнил, что из-за атаки армии Путина баллистикой пострадали объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома, авто, магазины, школа и спортивный зал университета. Ученики, студенты, педагоги на момент обстрела были в укрытиях.

Кипер отметил, что на месте ракетного удара работают все экстренные службы, ликвидируются последствия атаки оккупантов, развернут оперативный штаб.

Также руководитель областной военной администрации показал масштабы разрушений.

Фото – t.me/odeskaODA

Фото – t.me/odeskaODA

Фото – t.me/odeskaODA

Фото – t.me/odeskaODA

Отметим, что утром российские захватчики нанесли ракетный удар из ЗРК С-400 по Харькову. Начальник ОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях обстрела.