Начальник ОВА в своем Telegram-канале сообщил подробности утреннего ракетного удара по Одессе. По его словам, на данный момент известно о 11 пострадавших в результате обстрела, 8 из них получают помощь в медицинских учреждениях, информирует «НБН».
Чиновник уточнил, что из-за атаки армии Путина баллистикой пострадали объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома, авто, магазины, школа и спортивный зал университета. Ученики, студенты, педагоги на момент обстрела были в укрытиях.
Кипер отметил, что на месте ракетного удара работают все экстренные службы, ликвидируются последствия атаки оккупантов, развернут оперативный штаб.
Также руководитель областной военной администрации показал масштабы разрушений.
Отметим, что утром российские захватчики нанесли ракетный удар из ЗРК С-400 по Харькову. Начальник ОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях обстрела.
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