Советник городского главы Мариуполя в своем Telegram-канале сообщил, что Ростовская область страны-агрессора ночью оказалась под ударом украинских БПЛА. В регионе были зафиксированы взрывы и работа противовоздушной обороны врага, информирует издание «НБН».

По его словам, «хлопки» были в направлении аэропорта в Таганроге, где базируются вертолеты «второй армии мира», в частности разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор». Было громко и в селе Новобессергеневка.

Чиновник рассказал, что «бавовна» посетила также города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский – целью для беспилотников были арсеналы с боеприпасами и склады нефтепродуктов.

В то же время оборонное ведомство страны-агрессора заявило, что противовоздушная оборона РФ ночью перехватила или уничтожила 39 беспилотников, в частности 24 дрона сбили над территорией Ростовской области.

Напомним, в ночь на 25 ноября БПЛА украинской военной разведки ударили по нефтебазе в Калужской области.