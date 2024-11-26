В ночь на понедельник, 25 ноября, в Курской области оказались под ударом аэродром «Курск-Восточный» и позиция ЗРК С-400 «Триумф», которая пыталась отбить атаку ракет ATACMS, информирует издание «НБН».

Позже выяснилось, что боец «второй армии мира» сдал позиции противовоздушной обороны оккупантов в Курской области, сняв видео в TikTok. Telegram-канал «Украина 365» опубликовал соответствующий ролик.

Захватчик помог Силам обороны Украины, рассказав о расположении С-400 в приграничном регионе РФ. На видео россиянин сообщил, что он находится вблизи аэропорта, а также показал систему ПВО армии Путина в Курске. Вскоре по указанному «адресу» прилетели баллистические ракеты ATACMS.

Telegram-канал «Кібер Борошно» опубликовал видео атаки на аэродром и двух ударов по позиции С-400. Всего по объектам врага прилетело по меньшей мере 5 ракет с кассетной частью.

Напомним, в ночь на 25 ноября защитники обстреляли ATACMS и аэродром оккупантов «Халино» в Курской области. Российские СМИ сообщили подробности атаки.