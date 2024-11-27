Рассказываем вам о значении имен Сергей, Роман и Всеволод, которые 27 ноября празднуют именины, а также называем главные запреты этого дня.

В среду, 27 ноября, день ангела у Сергея, Всеволода, Романа, Андрея, Алексея, Бориса, Ивана, Василия, Николая, Гавриила, Владимира и Дмитрия. «НБН» раскрывает значение и характер первых трех мужских имен:

Сергей (от латинского «слуга Бога») – сильный, уверенный в себе человек, который отвечает за свои поступки и защищает слабых. Обладатель этого имени самодостаточный, ответственный, справедливый, не боится рисковать и принимать необычные решения, добивается успеха в карьере.

У него много друзей, в отношениях – романтичный и заботливый кавалер, стремится связать жизнь с достойной женщиной, которая ценит семью.

Славянское имя Всеволод означает «властитель», «всем владеющий». Этот мужчина обаятелен, харизматичен, умеет убеждать, что помогает ему в построении карьеры, поэтому он добивается успеха в любой сфере. Он уравновешенный, стойкий, спокойный и серьезный. Любит быть в центре внимания и получать похвалу.

Всеволод не спешит вступать в брак, очень строг к женщинам, с которыми строит отношения, не терпит даже намека на измену. Стремится доминировать в семье, в жены выбирает неконфликтную, покорную девушку.

Роман (с древнегреческого «крепкий», «сильный», «мощный») – волевой, самостоятельный, несколько самоуверенный, трудолюбивый, любознательный мужчина, который всю сознательную жизнь уделяет достижению поставленных целей. Часто он выбирает не то, что нравится, а то, что имеет хорошую перспективу.

Обладатель этого имени легко влюбляется, но долго не может найти единственную. Роман выберет в жены девушку, которая сумеет посвятить ему каждую минуту своей жизни.

Сегодня запрещено шить, вязать, плести, рыбачить, впускать в дом больных или незнакомцев, переедать, употреблять алкоголь и обсуждать чью-то личную жизнь.

Ранее мы раскрывали тайну имен Назар, Михаил, Яков.