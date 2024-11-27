Разведка Великобритании в своем отчете пишет, что в оккупационной армии Путина существуют серьезные проблемы с медицинской помощью на всех уровнях. В ведомстве обратили внимание на сообщения российского независимого издания ASTRA о беспорядках в Новосибирске, которые устроили раненые оккупанты.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на аккаунт Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х (бывший Twitter).

Журналисты сообщили, что 14 ноября бойцы 41-общевойсковой армии ЦВО ВС РФ пожаловались на жестокое отношение со стороны командира подразделения и отказывались возвращаться на фронт, пока им не окажут надлежащую медицинскую помощь. Захватчики повредили казармы, разбили окна, 10 из них покинули территорию комплекса.

Британская разведка объяснила, что в армии Путина возникают задержки с эвакуацией «трехсотых» из-за нехватки бронированной техники и постоянной угрозы БПЛА. В таких условиях увеличивается вероятность более серьезных травм и показателей смертности среди раненых.

Генштаб ВСУ заявлял, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 700 000 оккупантов, из них – около 500 000 раненых захватчиков.

Разведка Великобритании считает, что масштабы потерь давят на все уровни медицинской помощи в армии РФ, вызывая проблемы с логистикой и нехваткой персонала, которые будут сохраняться на протяжении следующих 3 месяцев.

Ранее британская разведка проанализировала состояние войск страны-агрессора после 1000 дней полномасштабного вторжения.