Французское издание Le Monde пишет, что в Силах обороны Украины научились «дезориентировать» дроны-камикадзе «Шахед», которыми постоянно атакуют страну российские оккупационные войска, стремясь истощить ресурсы ее противовоздушной обороны, информирует «НБН».

Журналисты утверждают, что ВСУ с помощью РЭБ перенаправляют ударные БПЛА в воздушное пространство Российской Федерации и Республики Беларусь.

СМИ отмечает, что защитники с помощью радиоэлектронных помех противодействуют вражеским беспилотникам. Военнослужащие используют систему подделки спутниковых координат, чтобы отвлекать «Шахеды» от своих целей.

В результате спуфинга дроны-камикадзе начинают ориентироваться на новые координаты, не могут атаковать заданные захватчиками цели и летят обратно в РФ или в Беларусь.

Как сообщалось, командир группы операторов БПЛА ГУР МОУ рассказал о подготовке дальнобойных дроновых ударов по объектам на территории страны-агрессора.