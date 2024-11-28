В четверг, 28 ноября, день ангела у Анны, Степана, Константина, Павла, Андрея, Сергея, Василия, Петра, Ивана, Алексея, Григория, Николая и Даниила. Ребенка, рожденного сегодня, можна назвать одним из этих прекрасных имен, «НБН» рассказывает о значении и характере некоторых из них:

Имя Анна с древнееврейского означает «благосклонность» и является одним из самых популярных в мире. Это доброжелательная, внимательная, ответственная, целеустремленная и изобретательная женщина, которая легко учится новому. Она способна сочувствовать и помогать всем, даже незнакомцам, поэтому выбирает профессии, которые позволяют чаще находиться среди людей.

Может довольно долго искать своего спутника жизни, однако, когда найдет того самого, будет готова к любым сложностям в браке.

Имя Степан греческого происхождения, означает «венец» или «корона». В мифологии диадема или венок – атрибут покровительницы брака богини Геры.

Этот мужчина имеет сильный характер, который привлекает к нему множество людей. Он – серьезный, привлекательный человек, который не бросает слова на ветер, поэтому у него всегда много друзей и товарищей. Трудолюбивый, не боится трудностей, если видит за ними достойный результат.

В браке Степан хозяйственный, заботливый, умеет сглаживать острые углы, для своей жены – опора и защита. Любит детей, проводит с ними много времени.

Константин с латинского трактуется как «постоянный» или «стойкий». Обладатель этого имени – неординарный, оригинальный, уверенный в себе мужчина, которому не нужно чужое одобрение. Он терпеливый, щедрый, искренний, добросердечный, внимателен к окружающим, однако со своими врагами ироничен и жесток.

Константин – влюбчивая натура, достаточно потребительски относится к женщинам, его привлекают яркие и эффектные девушки. Спутницу жизни выбирает очень осторожно, ему нужен друг и деловой партнер в лице жены.

В этот день, согласно народным верованиям, запрещено убираться в доме после полудня, начинать новые важные дела, употреблять спиртные напитки, одалживать соль или сахар, избегать общения с родными и друзьями. Также сегодня не рекомендуется ссориться, вестись на провокации, перегружаться от физических упражнений или работы.

Напомним, мы раскрывали тайну имен Роман, Сергей и Всеволод.