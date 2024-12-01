Как сообщает «НБН» со ссылкой сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале руководителя Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака, в соответствии с уточненной информации, из-за вчерашнего удара армии Путина по территории Днепровского района пострадали 24 человека.

Исходя из лаконичных слов Лысака, на текущем этапе, в различных больницах остаются 18 пострадавших граждан, при этом, состояние здоровья семерых жертв военного преступления РФ по-прежнему — стабильно-тяжелое.

Глава ОВА добавил, что, к сожалению, субботняя вражеская ракетная атака унесла жизни четыре человек, и чиновник соболезнует родным погибших.

Также, в ночь на этот выходной день, 1 декабря, россияне терроризировали Никопольщину: «освободители» из тяжелых артиллерийских средств обстреляли Червоногригорьевскую общину.

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Ранее наш информационный портал писал о том, как Зеленский высказывался о требованиях союзников снизить планку мобилизационного возраста в Украине.