В понедельник, 2 декабря, день ангела у Антонины, Веры, Маргариты, Тамары, Марии, Моисея, Ивана, Федора, Андрея, Степана, Кирилла, Бориса, Матвея, Владимира, Константина, Сергея, Павла, Матвея и Николая. «НБН» раскрывает значение и характер некоторых из них:

Антонина (с латинского «пространная») – умеет адаптироваться к событиям, даже если другим это не под силу, добрая, уступчивая, жизнерадостная натура, умеет выслушать, сопереживать. Всегда достигает поставленной цели благодаря своему трудолюбию.

Эта женщина словно рождена, чтобы быть хранительницей домашнего очага, она образцовая хозяйка, умеет вкусно готовить, обеспечивает семье счастье и достаток.

Имя Вера имеет древнегреческое происхождение и трактуется так же, как и звучит. Это благоразумная, взвешенная женщина, которая не любит спешку и имеет невозмутимый характер. Она очень преданная близким, чтит семью, будет хорошим другом, верной женой и заботливой мамой.

Обладательница этого имени относится к работе, как к необходимости, поэтому в этой сфере не стоит ждать от нее особых свершений, при этом к делу она подходит с умом.

Маргарита (с греческого «жемчужина» или «жемчуг») – прямолинейная, амбициозная, самостоятельная, вспыльчивая и энергичная женщина, которая всегда говорит правду в лицо, за что на нее могут обижаться. В работе – упорная, трудолюбивая, стремится занять руководящую должность.

Не спешит с браком, первые серьезные отношения заводит поздно. Выйдя замуж, показывает себя заботливой женой и любящей мамой.

Тамара (с иврита «финиковая пальма») – обаятельная, разносторонняя, многогранная, артистичная личность. Это сильная, властная, храбрая женщина, которая всегда тянется к лидерству, даже в семье, что может закончиться разводом.

Моисей (с древнееврейского «взятый из воды») – сдержанный, рассудительный, миролюбивый, добрый и практичный человек. На работе спокойно и добросовестно выполняет свои обязанности, не стремится особенно выделиться.

В молодости обладатель этого имени увлекается то одной, то другой женщиной, поэтому женится зрелым мужчиной.

Матвей (с древнегреческого «дар Бога») известен своим чувством справедливости и честности, лидерскими качествами и способностью вдохновлять других. Это умный, проницательный и сочувствующий мужчина. На личном фронте и в работе оказывается на авторитетных и влиятельных позициях.

В романтических и семейных связях – преданный, верный, искренний, поддерживающий, всегда готов протянуть руку помощи. При этом не боится разрывать отношения, которые не соответствуют их стандартам.

В это день, согласно народным верованиям, запрещено проклинать, ссориться, забрасывать начатые дела, бездельничать. Также не стоит делиться своими планами на будущее, иначе они не сбудутся, поднимать что-то с дороги, ведь найденная вещь может принести несчастье и отправляться в путешествие – рискуете нажить себе проблем.

Ранее мы раскрывали значения имен Даниил, Денис, Сергей, Иван и Николай.