Руководитель областной военной администрации в своем аккаунте на Facebook сообщил, что ВС РФ в одном из микрорайонов Тернополя попали в жилой многоэтажный дом дроном-камикадзе «Шахед», информирует издание «НБН».

По словам чиновника, на месте обстрела возник пожар, спасатели ликвидировали огонь. По данным «Суспільне Тернопіль», эвакуировали 94 жителя многоэтажки. В результате удара БПЛА есть 1 погибший и 3 раненых человека.

Мер города Сергей Надал уточнил, что беспилотник попал в верхний 5-й этаж жилого дома. Огонь охватил квартиры на 5-м этаже, а также частично 3-й и 4-й этажи. Власти города готовят места для размещения жителей дома, жилье которых пострадало.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали кадры последствий дроновой атаки ВС РФ на Тернополь.

Фото – facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото – facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото – facebook.com/MNS.GOV.UA

Как сообщалось, глава государства Владимир Зеленский назвал количество ракет, авиабомб и беспилотников, выпущенных армией Путина по нашей стране за неделю.