Представитель украинской военной разведки в интервью изданию «Радио Свобода» напомнил, что Пхеньян передает Москве свои ракеты, которыми оккупационная армия Путина атакует нашу страну, информирует «НБН».

По его словам, российские захватчики для обстрелов украинской территории применили уже около 60 северокорейских баллистических ракет KN-23. Черняк отметил, что КНДР создавала это оружие на основе устаревших технологий, поэтому его точность не очень высокая.

Представитель ГУР МОУ рассказал, что Российская Федерация также получает со складов Пхеньяна огромное количество северокорейских артиллерийских снарядов, количество этих боеприпасов насчитывает миллионы единиц. Разведка постоянно видит перемещение грузов, контейнеров в РФ.

Черняк добавил, что это также представляет большую опасность для нашей страны.

Напомним, заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий ответил, когда Силы обороны Украины смогут поражать предприятия на территории России, которые производят дроны-камикадзе «Шахед».