Романов в эфире национального телемарафона сообщил, что Пхеньян мог передать Москве мощные реактивные системы залпового огня М1991. По его словам, определенная угроза применения российскими оккупантами этого оружия для атак на Харьков все же есть, информирует издание «НБН».

При этом, как напомнил спикер оперативно-тактической группировки войск «Харьков», у «второй армии мира» есть другие дальнобойные системы, которые захватчики могут использовать для нанесения ударов по городу.

Например, на вооружении армии государства-агрессора есть РСЗВ «Торнадо», «Смерч», «Ураган», которыми враг достает из Белгорода до украинского областного центра. Поэтому Романов считает угрозу применения нового оружия КНДР «освободителями» для атак на Харьков несколько преувеличенной, однако она существует.

Напомним, представитель украинской военной разведки сообщил, сколько северокорейских ракет российские захватчики использовали для нанесения ударов по нашей стране.