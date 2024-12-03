Во вторник, 3 декабря, день ангела у Варвары, Саввы, Андрея, Федора, Николая, Ивана, Гавриила, Георгия и Кирилла. Ребенку, рожденному сегодня, можно подарить одно из этих имен. «НБН» рассказывает о значении некоторых из них:

Имя Варвара имеет греческое происхождение и трактуется как «иноземный», «чужой», «чужестранец». Эта женщина с детства показывает свой очень сильный характер и проявляет несвойственные девочкам черты личности – храбрость, силу, подвижность, ее часто называют «папиной дочкой».

Обладательница этого имени, рассудительна, замкнута, скромна, покладиста, трудолюбива, очень независима, неторопливо доводит дело до конца. Это влюбчивая натура, которая но в отношениях с мужчинами проявляет излишнюю робость. Спутника жизни выбирает придирчиво, первый брак не всегда бывает удачным.

Кирилл (с греческого «господин», «хозяин», «владыка») – спокойный, жизнерадостный, обладает чувством юмора. Самостоятельный и целеустремленный, эти качества помогают ему в карьерном росте. В его характере скрыта огромная сила, поэтому не каждый может выдержать такую личность рядом с собой.

В браке из-за замкнутости Кирилла и его нежелания демонстрировать чувства может появляться напряженность. Если он научится делиться внутренними переживаниями со своей спутницей жизни, обретет семейное счастье.

Савва (с древнееврейского «мудрец», «старец») склонен к чувствительности, эмоциональности, но в то же время он твердая, решительная, сильная личность. Этот мужчина наделен чувством собственного достоинства, имеет организаторские способности, не боится брать на себя ответственность, хорошо разбирается в людях. В работе не лидер, но отличный исполнитель.

В отношениях обладатель этого имени страстен, свободолюбив, честен, его не привлекают несерьезные связи. В жены выбирает независимую, самостоятельную, эмоциональную, но не очень активную женщину.

В этот день, согласно народным поверьям, не стоит слишком много говорить, а лучше всего помолчать, чтобы в следующем году вас ожидал успех во всех делах.

Также сегодня запрещено давать деньги в долг, ходить в баню, думать только о материальном, лениться, избегать труда, отправляться в дальнюю дорогу.

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