Коваленко в своем Telegram-канале отметил, что, говоря о Запорожском направлении и подготовке действий российских оккупационных войск на нем, важно не путать область и город Запорожье, чем грешат некоторые эксперты.

По его словам, захватническая армия Путина действительно готовится к определенным действиям в регионе, к которым также готовы и украинские защитники, информирует издание «НБН».

Руководитель ЦПД заявил, что при этом у «второй армии мира» сейчас нет необходимого количества сил, чтобы начать наступление на областной центр. Проведение такой операции – это абсолютно другой масштаб по ресурсам и количеству бойцов, чем сейчас есть у государства-террориста.

Напомним, ранее экс-главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко ответил, могут ли россияне сейчас проводить серьезное наступление на Запорожском направлении. Также генерал оценил, есть ли угроза наступления оккупационных войск на город Сумы.