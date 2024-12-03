Волошин в эфире национального телемарафона сообщил, что для оккупации территорий на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях военное руководство РФ вынуждено привлекать часть накопленных за год стратегических резервов.

Он заявил, что в рядах захватчиков замечены и экс-заключенные и недавно мобилизованные, информирует издание «НБН».

Кроме того, у Сил обороны есть информация о привлечении командованием страны-агрессора женщин к участию в штурмах на территории Донецкой области. Спикер ОСГВ «Хортица» уточнил, что эти россиянки – бывшие заключенные, которыми пополнили отряды «Шторм».

Он резюмировал, что тюрьмы в государстве-террористе почти пустые, так как узниками массово пополнили путинскую оккупационную армию для войны против нашей страны. Некоторые бывшие осужденные признавались, что они попадали в плен через меньше месяца после оглашения приговора на родине.

Как сообщалось, руководитель ЦПД ответил, хватит ли войскам России сил для наступления на Запорожье.