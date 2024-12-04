В среду, 4 декабря, по новому церковному календарю день ангела у Киры, Юлии, Екатерины, Анастасии, Варвары, Ивана, Алексея, Геннадия, Николая, Дмитрия, Александра и Василия. «НБН» рассказывает о характере и значении некоторых из этих имен:

Кира является женской формой мужского имени Кирос, что означает «повелительница», «госпожа», «владычица». Отличительные черты ее характера – прямолинейность и требовательность. Эта женщина – утонченная натура, которая прячется за внешней строгостью. В работе требовательна к коллегам и строга к себе, из нее получится отличный руководитель.

Обладательница этого имени строит семью на душевной гармонии и комфорте, она – верная жена и заботливая мать.

Юлия (с латинского «кудрявая», «пушистая», «волнистая») – нежная, общительная, добрая, щедрая, при этом капризная и очень уязвимая девушка. Часто обладательница этого имени пытается выделиться среди окружающих, иногда это выходит за рамки и выглядит нелепо.

Вокруг этой женщины всегда много поклонников, однако, она не спешит вступать в брак и критично подходит к выбору мужа. Если у нее будет счастливая семья, она ради нее с легкостью пожертвует своей работой.

Екатерина (с греческого «вечно чистая») – честная, открытая, очень чувственная натура, которая глубоко переживает все эмоции, воспринимает проблемы близких, как свои. В работе – трудолюбивая и старательная, добивается успехов в творческой профессии.

Обладательница этого имени выходит замуж по расчету и не скрывает этого, однако мужчины не могут привлечь ее только деньгами. Ей нужно, чтобы партнер относился к ней как к принцессе.

Геннадий (с греческого «благородного происхождения», «благородный») – серьезный, спокойный, нацеленный на результат мужчина, который не любит пустословить. Работа в его жизни не занимает главное место, поэтому он не стремится к карьерным вершинам.

Обладатель этого имени в семье больше всего ценит ощущение домашнего уюта, поэтому выберет в жены женщину, готовую большую часть времени посвящать дому. В семье проявляет лидерство, если возлюбленная будет его уважать, Геннадий будет «носить ее на руках».

В этот день запрещено делать ремонт, заниматься рукоделием, домашними делами (кроме мытья посуды и приготовления пищи), гулять вечером или ходить в гости, оскорблять женщин.

Ранее мы раскрывали тайну имен Варвара, Кирилл, Савва.